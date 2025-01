Zwaar vuurwerk in ontplofte auto Trump Hotel, mogelijk opzet

Buitenland

In de Tesla Cybertruck die op nieuwjaarsdag ontplofte voor het Trump Hotel in Las Vegas, lag een lading zwaar vuurwerk. ABC News meldde op basis van bronnen rond het onderzoek dat het om zogeheten mortieren gaat. De politie houdt rekening met de mogelijkheid dat sprake is van opzet. Ook terrorisme is niet uitgesloten. De inzittende van de auto kwam door de explosie om het leven. Zijn of haar identiteit is nog onbekend.