Verkoop nieuwe personenauto’s vorig jaar door eindsprint gestegen

Economie

In 2024 zijn 381.227 nieuwe personenauto’s geregistreerd. Dat is een stijging van 3,1 procent ten opzichte van het jaar daarvoor (369.631 registraties). Die groei komt deels door een eindsprint in december. Toen zijn nog 37.087 auto’s op kenteken gezet en dat was 40,3 procent meer dan in december 2023 (26.439 registraties). Dat blijkt uit cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC.