Biden: afschuwelijk incident, politie heeft nog erger voorkomen

De Amerikaanse president, die in de laatste weken van zijn termijn is, herhaalde dat de FBI de zaak onderzoekt als een terreurdaad. Hij heeft zijn team instructies gegeven om alle nodige middelen in te zetten „om zo snel mogelijk tot op de bodem uit te zoeken wat er is gebeurd”.

De bestuurder reed in de nieuwjaarsnacht met zijn pick-uptruck in op een feestvierende menigte in het beroemde French Quarter van New Orleans. Zeker tien mensen kwamen om het leven, volgens Amerikaanse media raakten 35 mensen gewond. Volgens de lokale politie volgde na de dodelijke rit een schotenwisseling, waarbij de verdachte werd gedood. Zijn identiteit is nog onbekend.