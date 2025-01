Man vast na excessief geweld tegen agent in Roermond

Binnenland

Een 39-jarige man uit Roermond (Limburg) zit vast op verdenking van onder meer „excessief geweld” tegen een politieagent. De man had zich verzet bij zijn aanhouding voor openbare dronkenschap. Hij deelde klappen uit en nam een agent in een wurggreep. Die moest worden bevrijd door collega’s. De verdachte is in een ziekenhuis onderzocht en maakt het naar omstandigheden redelijk, aldus de politie.