In het westen en noorden komen windstoten voor van 75 kilometer per uur die aan de kust kunnen oplopen tot 100 kilometer per uur. Verkeer kan hier hinder van ondervinden en er is kans op ongelukken of schade, bijvoorbeeld door „het afbreken van boomtakken en rondvliegende voorwerpen zoals dakpannen of tuinmeubels”, aldus het KNMI.

Woensdagavond neemt de wind af, „al blijft het langs de noordkust nog wel stevig waaien”, meldt het instituut.