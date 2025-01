China en India noteerden recordhitte in 2024

Buitenland

Inwoners van China en India hebben in 2024 uitzonderlijke hitte te verduren gekregen. In beide landen werden afgelopen jaar temperatuurrecords verbroken. Dat is in lijn met de wereldwijde trend, maar vooral in China was sprake van een forse uitschieter: de gemiddelde jaartemperatuur was 10,9 graden, meer dan een volle graad warmer dan in 2023, becijfert de meteorologische dienst van het land.