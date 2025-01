Binnenland

Vier personen zijn in Reusel zwaargewond geraakt tijdens de jaarwisseling nadat een vuurwerkpot omviel. Ze moesten naar het ziekenhuis. Een van de slachtoffers is een minderjarige jongen die als omstander naar het vuurwerk stond te kijken. De politie doet onderzoek naar dit ongeval aan de Rijt in de Brabantse plaats.