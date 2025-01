Binnenland

Ondanks dat veel hulpverleners in de veiligheidsregio Gelderland-Midden oliebollen en nieuwjaarswensen kregen, was het voor hen op sommige plaatsen drukker dan anders tijdens de jaarwisseling. Zo verdubbelde het aantal uitrukken in Arnhem door containerbranden. Daarnaast bluste de brandweer in Overbetuwe (Heteren) en Rheden (Velp) een woningbrand.