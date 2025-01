Maar het aantal over 2024 is lager dan in 2022. Toen werden er 45.774 migranten gesnapt op hun tocht op overwegend krakkemikkige vaartuigen. Daarbij vallen ook doden, in 2024 zijn er 76 geteld. Het aantal illegalen dat de Engelse kust onopgemerkt bereikt, is niet bekend. Frankrijk heeft naar eigen zeggen 870 keer een poging van migranten om het Kanaal over te varen verhinderd.

De ‘bootvluchtelingen’ vormen al jaren een heet hangijzer in de Britse politiek. Er is in brede lagen van de bevolking veel afkeer van de illegale immigratie en de oplopende kosten van de opvang van migranten. De vorige Conservatieve regering en de huidige van Labour hebben beloofd de stroom migranten die op de kust landt, te stoppen. Premier Keir Starmer wil bijvoorbeeld meer samenwerking met Europese landen voor de bestrijding van mensensmokkel. Er zijn in de afgelopen zeven jaar zeker 150.000 mensen illegaal Engeland binnengekomen na een reis over het Kanaal.

Over 2024 zijn naar schatting bijna 30.000 illegalen teruggebracht naar hun land van oorsprong. Dat is ook een kwart meer dan in 2023.