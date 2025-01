Veel kleine branden en vier autobranden in Flevoland

Binnenland

Tijdens de jaarwisseling in Flevoland heeft de brandweer 114 keer in actie moeten komen. In de meeste gevallen ging het om het bestrijden van container- en kleine buitenbrandjes. Volgens brandweercommandant John van der Zwan was het voor de Flevolandse brandweer „druk maar beheersbaar”. „Ondanks het landelijke beeld dat het geweld tegen hulpverleners toeneemt, is daar in Flevoland gelukkig geen sprake van geweest.”