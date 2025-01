Binnenland

In de veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn er twee grote branden geweest tijdens de nieuwjaarsnacht, in Heukelum en in Nijmegen. De brandweer moest in deze regio 180 keer uitrukken. Vorige jaarwisseling was dat 145 keer. Opvallend was dat er dit jaar veel voertuigbranden waren.