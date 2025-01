Friese brandweer rukte tijdens oudjaar zo’n 100 keer uit

De ME trad op in Sint Annaparochie en in Marrum. Daar waren branden en werden hulpdiensten onder meer bekogeld met stenen. In Marrum zijn vier jonge mannen aangehouden, in Sint Annaparochie één minderjarige.

De Friese brandweer is vanaf oudejaarsdag 00.00 uur tot nieuwjaarsochtend 08.00 uur zo’n honderd keer gealarmeerd voor diverse incidenten. Het ging hierbij om allemaal relatief kleine branden en twee middelbranden.