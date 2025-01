Binnenland

De hoeveelheid verboden vuurwerk die dinsdag in Winterswijk is gevonden, is veel groter dan eerder gemeld. In totaal trof de politie meer dan 1300 kilo illegaal zwaar vuurwerk aan in zowel een woning als in drie auto’s. Dinsdag werd 300 kilo gemeld, maar toen moest het vuurwerk in de auto’s nog worden gewogen.