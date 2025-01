Ook op het vaste netwerk van Ziggo was een toppunt te zien in het datagebruik tussen 00.10 uur en 00.20 uur. Deze piek was 27 procent hoger dan vorig jaar.

Sms’en blijft afnemen, aldus VodafoneZiggo. Er werden opnieuw 8 procent minder sms-berichten verstuurd dan vorig jaar.