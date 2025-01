Op het wereldberoemde plein in de Amerikaanse stad zakte in de laatste minuut van 2024 een lichtkogel van duizenden kilo’s naar beneden, een traditie die volgens The New York Times begon in 1907. Op oudejaarsavond kregen bezoekers er te maken met veel regen, meldt CBS News. Er waren veel regenjassen en paraplu’s te zien.

Er was veel politie op de been bij het evenement, maar van een specifieke dreiging was volgens het politiekorps van de stad geen sprake.

In de afgelopen uren werd het nieuwe jaar al ingeluid in delen van Zuid-Amerika en Canada.