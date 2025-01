Buitenland

Een politieagente is tijdens nieuwjaarsnacht doodgereden in de Nieuw-Zeelandse plaats Nelson. Het 62-jarige slachtoffer was samen met een collega te voet op patrouille in de plaats op het Zuidereiland toen een auto op een parkeerplaats met hoge snelheid op hen inreed. De collega raakte zwaargewond, hij is buiten levensgevaar.