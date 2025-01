Binnenland

In de Friese dorpen Sint Annaparochie en Marrum zijn agenten in de nieuwjaarsnacht bekogeld met stenen. De Mobiele Eenheid moest rond 01.15 uur in actie komen aan de S. Brandsmalaan Sint Annaparochie en even later aan de Langebuorren in Marrum, meldt de politie.