De Voeght noemt twintig patiënten in twee uur tijd „niet overmatig druk”. De drukte is volgens hem vergelijkbaar met een reguliere uitgaansnacht. „In de eerste twee uur komen er voornamelijk vuurwerkslachtoffers, daarna zien we mensen die bijvoorbeeld zijn mishandeld.”

Het ziekenhuis in Den Haag heeft in de nieuwjaarsnacht veel personeel ingezet op de spoedeisende hulp, waardoor iedereen direct geholpen kan worden. „Dat scheelt veel agressie. De sfeer is goed.”