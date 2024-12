Binnenland

In Hoogvliet heeft de politie gericht geschoten op twee verdachten na een politieachtervolging. Daarbij zijn beide verdachten gewond geraakt, meldt de politie op X. De politie zette de achtervolging in op de Amnesty Internationallaan in Hellevoetsluis na een bedreiging met een vuurwapen. De achtervolging eindigde op de Aveling in Hoogvliet.