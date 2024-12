Zelensky: strijd gaat in 2025 door, ook aan onderhandelingstafel

Buitenland

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in zijn nieuwjaarsboodschap laten weten dat zijn land er alles aan zal doen om de oorlog met Rusland in 2025 te stoppen. „Dat 2025 ons jaar mag zijn. Het jaar van Oekraïne”, zei Zelensky. „We weten dat vrede ons niet cadeau wordt gedaan, maar we zullen er alles aan doen om Rusland tegen te houden en de oorlog te beëindigen. Dit is wat ieder van ons wenst.”