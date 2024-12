De toespraak was het sluitstuk van een tumultueus 2024 voor Macron, die halverwege het jaar de natie schokte door vervroegde verkiezingen uit te schrijven. De gok pakte averechts uit: het leidde tot een verdeeld parlement, waarin het aantal radicaal-rechtse leden sterk toenam. „Luciditeit en nederigheid dwingen mij te erkennen dat dit besluit op dit moment meer instabiliteit dan vrede heeft opgeleverd, en ik geef dat volledig toe,” aldus Macron.

Macron nam zijn besluit om vervroegde verkiezingen uit te schrijven in de nasleep van een voor hem slechte uitslag bij de Europese verkiezingen. Hij rechtvaardigde de nieuwe stemming met het argument dat deze noodzakelijk was om „de politieke situatie te verduidelijken”. Maar hij verloor zijn meerderheid in het parlement en deed er twee maanden over om een ​​minderheidsregering te benoemen, die uiteindelijk in december instortte, de eerste keer dat dit in Frankrijk gebeurde sinds 1962.

Als gevolg hiervan slaagde Frankrijk er niet in om voor de deadline een ​​begroting voor 2025 goed te keuren. Eerder deze maand benoemde Macron zijn vierde premier van dit jaar, de centristische François Bayrou.