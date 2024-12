Syrische leider voert gesprekken met Koerden

Het was voor het eerst dat al-Sharaa met Koerdische commandanten sprak sinds zijn strijders begin december president Bashar al-Assad verjoegen. De door de Verenigde Staten gesteunde SDF is sinds november verwikkeld in gevechten met door Turkije gesteunde facties in Noord-Syrië.

Turkije, dat al lang banden heeft met al-Sharaa’s groep Hayat Tahrir al-Sham (HTS), beschuldigt de SDF ervan gelieerd te zijn aan de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), die al veertig jaar een opstand voert tegen de Turkse staat.

Eerder op dinsdag doodden door Turkije gesteunde strijders drie pro-Koerdische veiligheidsmensen in de tweede stad van Syrië, Aleppo, meldde het Syrische Observatorium voor de Rechten van de Mens, een in Engeland gevestigde oorlogsmonitor.