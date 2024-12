Buitenland

In Azië is het nieuwe jaar ingeluid met onder meer vuurwerk en lichtshows. Zo waren er in China en Taiwan lichtshows in verschillende grote steden, enkele uren na soortgelijke festiviteiten in Australië en Nieuw-Zeeland. De Chinese speciale bestuurlijke regio Hongkong organiseerde een groots vuurwerkspektakel boven Victoria Harbour.