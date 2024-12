Finse politie toont foto’s romp van schip verdacht van kabelbreuk

Buitenland

De Finse politie heeft foto’s gepubliceerd van de olietanker Eagle S, die ervan verdacht wordt onlangs een kabelbreuk te hebben veroorzaakt in de Oostzee. Op de onderwaterfoto’s is schade aan de romp te zien die volgens de politie is veroorzaakt door de ankerketting. Dit zou erop wijzen dat de schade aan de stroomkabel werd veroorzaakt door het anker van het schip.