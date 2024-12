Vader verdacht van doden 12-jarige zoon in Groningen, blijft vast

Binnenland

De 45-jarige man die zondag in Groningen is aangehouden op verdenking van het doden van een 12-jarige jongen, is de vader van het slachtoffer. Dit meldt het Openbaar Ministerie dinsdag, na de voorgeleiding van de man aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat hij de komende veertien dagen in voorarrest blijft.