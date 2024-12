Binnenland

De woningbrand in Eindhoven die zondag een 50-jarige man fataal werd, was volgens de politie niet het gevolg van een misdrijf. Het onderzoek is afgesloten met die conclusie. „De feitelijke oorzaak van de brand is daarmee niet vastgesteld. Als politie hebben we enkel gekeken of er mogelijk sprake was van een strafbaar feit”, laat een woordvoerder weten.