Verdachte brand Vroomshoop langer vast voor fatale explosie

Binnenland

De man die is opgepakt na de fatale brand in het Overijsselse Vroomshoop wordt verdacht van „het opzettelijk veroorzaken van een ontploffing en brand met levensgevaar, de dood ten gevolge hebbende”. Dat laat het Openbaar Ministerie weten. De verdachte uit Ridderkerk is dinsdag voorgeleid bij de rechter-commissaris en moet veertien dagen langer blijven vastzitten.