Buitenland

Op oudejaarsavond is de helft van alle Franse politieagenten aan het werk, staat in een mededeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De autoriteiten vrezen vooral relschoppers, geweld in buitenwijken of voorsteden, vandalisme, ongelukken met vuurwerk, opzettelijke brandstichting en ongeregeldheden door alcoholgebruik.