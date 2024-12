Doodgeschoten mannen Rotterdam waren geen bekenden politie

Binnenland

De twee mannen uit Rotterdam die een week na elkaar in Rotterdam-Zuid werden neergeschoten en later overleden, hadden voor zover de politie nu weet geen banden in het criminele circuit. De politie gaat daarom niet uit van een afrekening of een conflict in criminele kringen. Wat het motief voor de twee dodelijke schietpartijen dan wel was, is nog onduidelijk. Een verdachte die nog niet is opgespoord, staat op camerabeelden die vlak voor de tweede schietpartij zijn gemaakt.