Minister Van Weel: vuurwerkverbod lost niet alles op

Binnenland

Een eventueel vuurwerkverbod is geen oplossing voor mensen die misbruik maken van vuurwerk, zegt justitieminister David van Weel. „Ik heb niet de illusie dat we met een direct verbod het hele probleem van geweld tegen hulpverleners hebben afgedaan”, aldus de bewindsman tijdens een werkbezoek aan hulpverleners in Roosendaal. Zij zien weer een onrustige nacht tegemoet tijdens de jaarwisseling.