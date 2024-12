Wat verder ook opviel aan de slotmaand van het jaar was het grote gebrek aan zonneschijn. In plaats van de 58 uur die normaal gesproken staat voor december brak de zon dit jaar slechts 30 uur door. Dit maakt dat deze maand in de top 30 van somberste maanden terechtkomt, en er helemaal teruggegaan moet worden naar 1993 voor nog minder zonneschijn. Toen liet de zon zich gemiddeld slechts 24 uur zien.

Verder bleef het ook iets droger dan gemiddeld. Zo viel er gemiddeld genomen 80 millimeter neerslag, dit tegenover de gebruikelijke hoeveelheid van 87 millimeter, aldus Weeronline. Lokaal viel er nog wel meer dan 100 millimeter, waarbij het het natst werd in Maasland (Zuid-Holland).

IJsdagen bleven de afgelopen maand ook uit. De koudste notering van 2,7 graden in De Bilt viel op 28 december, waardoor er net als de afgelopen jaren geen sprake was van de gemiddelde twee ijsdagen in december. Van de afgelopen 24 jaar waren er maar tien jaren bij met een officiële ijsdag.