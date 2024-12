Bussenmaker Ebusco daalt op Damrak na grote ontslagronde

In november haalde Ebusco 36 miljoen euro op met de uitgifte van aandelen, waarmee de onderneming uit Deurne voorlopig werd gered van de ondergang. Het aandeel daalde 0,5 procent. Ebusco zag dit jaar ongeveer 90 procent van zijn beurswaarde verdampen, waarmee het een van de grootste verliezers is op de Amsterdamse beurs.

De algehele stemming op de beursvloeren bleef terughoudend op de laatste dag van het jaar. Een eindejaarsrally is dit jaar uitgebleven en beleggers lijken wat winst te nemen aan het einde van het positieve beursjaar. De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 871,36 punten. De Amsterdamse hoofdindex koerst af op een winst van bijna 11 procent in 2024. De index bereikte in juli een recordniveau van 945 punten, maar staat sinds half oktober onder de 900 puntengrens.