De herstructurering vindt naar verwachting grotendeels in het eerste kwartaal van 2025 plaats. „Ebusco heeft een verzoek ingediend bij het UWV en de vakbonden geïnformeerd over zijn voornemens”, aldus de onderneming. De getroffen medewerkers zijn voornamelijk actief in de productie, het magazijn en op de facilitaire afdelingen.

Topman Christian Schreyer benadrukt dat de ontslagronde een noodzakelijke stap is om de financiële gezondheid van Ebusco te herstellen. Eerder dit jaar kondigde het bedrijf al aan dat er banen zouden verdwijnen en werd de productie tijdelijk stilgelegd om kosten te besparen. Ebusco kampte met grote financiële problemen, waaronder achterstallige betalingen en boetes om te late levering van bussen, goed voor tientallen miljoenen euro’s. Om het hoofd boven water te houden, gaf het bedrijf voor 36 miljoen euro aan nieuwe aandelen uit. Door deze stap is de beursgenoteerde onderneming uit Deurne voorlopig van de ondergang gered.