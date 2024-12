Ook na jaarwisseling onstuimig weer, code geel uitgebreid

Mogelijk leidt de krachtige zuidwestenwind woensdagmiddag korte tijd tot storm, meldde het KNMI in de weersverwachting. Daarvan is sprake als minstens een uur lang gemiddeld windkracht 9 wordt gemeten op een weerstation. Als dat woensdag gebeurt, hebben we volgens Weeronline voor het eerst in dertig jaar te maken met een nieuwjaarsstorm.

De jaarwisseling zelf verloopt dus ook onstuimig, hoewel het volgens Weeronline op veel plaatsen wel overwegend droog blijft. Alleen in het noorden wordt regen verwacht.

Het KNMI gaf eerder al code geel af voor Noord-Holland en het Waddengebied in verband met de harde wind. De waarschuwing gold in eerste instantie van dinsdag 23.00 uur tot woensdag 06.00 uur, maar is inmiddels verlengd tot woensdagmiddag.