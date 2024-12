De gemeente praat dinsdag verder over de weersverwachting en de vuurwerkshow.

De vreugdevuren in Blije, Reitsum en Hantum (Noardeast-Fryslân) gaan door. Maar het vuur moet uiterlijk op dinsdag om 13.30 uur aangestoken worden. De gemeente meldt dat het weer later op de dag onstuimig wordt en dat er dan kans is op vonken die door de lucht vliegen.