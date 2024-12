Ook rond de Tarwekamp in Den Haag, waar begin december zes mensen omkwamen door explosies, geldt dit jaar een afsteekverbod voor consumentenvuurwerk. Dit verbod kwam er op verzoek van bewoners.

Even verderop, in Scheveningen en Duindorp, zijn normaal gesproken met oud en nieuw de bekende vreugdevuren. Die moesten van de gemeente echter maandagavond al worden aangestoken, vanwege het weer. Voor de jaarwisseling worden harde windstoten voorspeld. Ook het vreugdevuur in onder meer Amsterdam-Noord werd daardoor naar maandag verplaatst.

Meerdere steden organiseren vuurwerk- of lichtshows tijdens de jaarwisseling. Of de shows doorgaan, beslissen veel gemeenten dinsdag. De gemeente Tilburg heeft maandag al besloten om de jaarwisselingsshow om middernacht op oudejaarsavond af te gelasten.

In alle gemeenten waar geen vuurwerkverbod geldt, mag dinsdagavond vanaf 18.00 uur vuurwerk worden afgestoken.