Yoon kondigde begin deze maand de militaire noodtoestand af als maatregel tegen de oppositie. De stap schokte de Zuid-Koreaanse politiek en samenleving. De president moest de maatregel intrekken, nadat die door het parlement was weggestemd. Elf dagen later nam het parlement een motie van afzetting tegen Yoon aan. Sindsdien is hij geschorst.

Yoon negeerde drie keer een dagvaarding van het onderzoeksbureau voor corruptie. Openbaar aanklagers hadden daarom al om zijn aanhouding gevraagd. Het zou voor het eerst in de Zuid-Koreaanse geschiedenis zijn dat een zittende president wordt aangehouden.