Binnenland

De jaarwisselingsshows in Tilburg die op oudejaarsavond om middernacht plaats zouden vinden in het Reeshofpark en de Piushaven, gaan niet door. Door de voorspelde harde wind is het onveilig om de shows te laten doorgaan, meldt de gemeente. Dinsdagochtend besluit de gemeente of de shows voor kinderen om 19.00 uur wel kunnen doorgaan.