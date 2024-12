Volgens de gemeente was het de afgelopen jaren in Ferwert vaker onrustig rond de jaarwisseling. Agenten werden toen bekogeld en de ME werd ingezet. Er zouden signalen zijn dat mensen nu weer onrust willen stoken. Het samenscholingsverbod moet „escalatie voorkomen en de veiligheid van mensen en eigendommen beschermen”, aldus Noardeast-Fryslân.