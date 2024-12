Het vonnis van mei 2023 kwam voort uit een incident in een kleedkamer van een warenhuis in Manhattan, medio jaren negentig. Carroll zei dat Trump haar had verkracht. In een bericht op Truth Social in oktober 2022 noemde Trump de bewering een hoax. De rechtbankjury oordeelde dat er geen sprake was van verkrachting, maar legde Trump wel een dwangsom op voor aanranding en laster.

De advocaten van Trump vonden dat de zaak opnieuw moest worden behandeld, omdat er fouten zouden zijn gemaakt tijdens het proces. Het hof van beroep vindt dat Trump niet heeft aangetoond dat er fouten zijn gemaakt of dat eventuele fouten een nieuw proces rechtvaardigen.

Een andere jury veroordeelde Trump in januari bovendien tot het betalen van ruim 83 miljoen dollar aan Carroll voor laster en het beschadigen van haar reputatie, toen hij in juni 2019 voor het eerst haar verkrachtingsclaim ontkende. Ook in deze zaak is Trump in hoger beroep gegaan.