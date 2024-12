Spaanse en Portugese politie vinden in totaal 10,5 ton cocaïne

Buitenland

De Spaanse politie heeft in een onderzoek 7 ton cocaïne aangetroffen, verstopt onder een boerderij in de buurt van de stad Sevilla. De drugs zaten verborgen in containers. Er zijn drie mensen gearresteerd. De cocaïne werd naar Spanje gebracht in snelvarende bootjes die speciaal voor de smokkel worden ingezet en ‘narcolanchas’ genoemd worden. Volgens de Guardia Civil is er niet eerder zo veel cocaïne onderschept die op deze manier het land is binnengekomen.