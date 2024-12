Hof Servië stuurt ouders schoolschutter jarenlang gevangenis in

Buitenland

De ouders van een jongen die in Servië in 2023 negen kinderen en een volwassene doodschoot op een school, zijn tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. Het gerechtshof in Belgrado veroordeelde hen omdat ze de openbare veiligheid ernstig in gevaar hebben gebracht en hun kind hebben verwaarloosd. De vader kreeg 14,5 jaar cel, de moeder drie jaar. Vader Vladimir Kecmanovic zou onder meer zijn zoon Kosta hebben geleerd met vuurwapens te schieten.