Barkat Frisian is een samenwerkingsverband (joint venture) tussen een tak van de Pakistaanse Buksh Group en het in Drachten gevestigde Frisian Egg. Het bedrijf produceert en verkoopt gepasteuriseerde eieren, eierdooiers, eiwitten en op maat gemaakte eiproducten voor voedselproducenten.

Met de beursgang wil het Pakistaans-Nederlandse bedrijf een nieuwe productielocatie financieren in de centrale provincie Punjab. Barkat Frisian, dat al een fabriek in Karachi heeft, wil zijn jaarlijkse productiecapaciteit verhogen van 17.000 ton naar 29.000 ton om aan de groeiende vraag van binnenlandse en buitenlandse klanten te voldoen.

Frisian Egg werd in 1981 opgericht in Bakkeveen, met enkele regionale supermarkten als belangrijkste afnemers. Inmiddels heeft het bedrijf ook joint ventures in Egypte en China.

De belangrijkste index van de beurs van Karachi, de KSE-100, is dit jaar al met 82 procent gestegen.