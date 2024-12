Afgelopen week waren 39 doden te betreuren bij een ongeluk met een toestel van Azerbaijan Airlines dat in Kazachstan neerstortte. Bij de crash van een toestel van Jeju Air zondag in Zuid-Korea zijn tot nu toe 179 doden geteld. In augustus kwamen in Brazilië 62 mensen om het leven bij een ongeluk bij São Paulo. Ook viel er een dode en waren er tientallen gewonden tijdens een vlucht van Singapore Airlines die in mei last had van hevige turbulentie boven Myanmar.

Bij een botsing tussen een vliegtuig van Japan Airlines en een kustwachtvliegtuig op Haneda Airport in Tokio vielen in januari vijf doden. Iedereen aan boord van het passagiersvliegtuig overleefde de botsing, maar de vijf passagiers in het kleinere vliegtuig kwamen om het leven.

In 2018 gebeurde onder meer de eerste van twee ongelukken met de Boeing 737 Max. Er vielen toen 189 doden in een toestel van Lion Air dat kort na vertrek neerstortte in de Javazee bij Indonesië.

De stijging van het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar is een ommekeer ten opzichte van 2023. Dat was het veiligste jaar ooit in de luchtvaart zonder dodelijke slachtoffers in grote passagiersvliegtuigen van de grote fabrikanten Boeing en Airbus.