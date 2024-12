Een toestel dat onderweg was van Oslo naar Amsterdam moest zaterdag uitwijken naar een ander vliegveld in Noorwegen, nadat bij het opstijgen een hard geluid was gehoord. Bij de landing kwam het vliegtuig naast de landingsbaan terecht. Daarnaast keerde een vlucht richting Bali zondagavond terug na technische problemen.

Op zondagavond keerde ook een vlucht naar Shanghai terug naar Schiphol vanwege problemen met het drinkwater aan boord. Volgens de woordvoerder van KLM zat er een lek in het bewaringssysteem. „Op een lange vlucht als deze is een bepaalde hoeveelheid drinkwater nodig, onder andere voor koffie en thee. Omdat die er niet was, heeft de gezagvoerder gekeken naar de opties en besloten om terug te keren.”

Volgens de woordvoerder is er geen reden om aan te nemen dat er iets anders aan de hand is dan toeval of pech. „Het zijn drie hele vervelende mankementen, maar gelukkig is iedereen veilig. De inspanningen zijn er nu op gericht om iedereen naar hun bestemming te brengen.”