Binnenland

In het onderzoek naar de dood van een 12-jarige jongen in Groningen gaat de politie uit van een misdrijf in de „familiaire sfeer”. De jongen werd zondagmiddag aangetroffen in een huis aan de Blekerslaan. Het gaat om een misdrijf. Ter plaatse is een 45-jarige man uit Groningen aangehouden.