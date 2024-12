Buitenland

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser wil de grenscontroles, die haar land sinds september uitvoert, ook na maart 2025 voortzetten. Faeser zei dat verlenging nodig is „totdat de bescherming van de buitengrenzen van de EU duidelijk is versterkt”. De maatregel geldt per zes maanden, maar kan worden verlengd.