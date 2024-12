Meer groene stroom verloren in 2024 door gebrek aan opslag

Als al die energie voor een later moment bewaard had kunnen worden, bijvoorbeeld door er waterstof mee te maken, dan had dat 250 miljoen kubieke meter aardgas kunnen besparen. „Nederland heeft dus eigenlijk schone energie laten weglopen om later met fossiele energie aan de vraag te voldoen”, concluderen de makers van het platform.

Zonnepanelen en windmolens leveren samen een steeds groter deel van de elektriciteit in Nederland, namelijk bijna de helft. Als het flink waait en de zon schijnt, loopt de hoeveelheid duurzame energie soms zo hoog op, dat installaties tijdelijk uitgeschakeld moeten worden. „Dit gebeurt als de totale productie van zon en wind hoger dreigt te worden dan de nationale stroomvraag plus de export”, zo wordt uitgelegd in het jaaroverzicht. Ook als het stroomnet overvol raakt, moeten regelmatig installaties uit.

De totale productie van hernieuwbare energie groeide in 2024 met 11 procent. Die groei zit vooral in stroom uit zon en wind, maar ook warmtepompen dragen steeds meer bij: die leveren nu ruim 1,5 procent van de totale energiebehoefte.