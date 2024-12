Duizenden redenen tot dankbaarheid

Ook heel dankbaar zijn we voor de vele gebeden en giften die we de afgelopen jaren van u kregen. Zonder deze donaties zouden we nooit zoveel deelnemers van zaden en meststoffen hebben kunnen voorzien. En dan rekenen we de vele boeren die het FFF-systeem de afgelopen jaren hebben geleerd en op eigen initiatief via deze methode maïs verbouwen niet eens mee. Wanneer ik aan onze vier directeuren vraag hoeveel ‘doe-het-zelvers’ er in Malawi zijn, antwoorden ze: „A lot.” Veel. Als ik dan, licht mopperend, aangeef dat ik daar niets aan heb, beginnen ze te lachen en reageren laconiek: „God knows.” God weet het.

„Food for LiFe leidt tot blije, gelukkige mensen die hun dankbaarheid bij de Heere neerleggen”

Het lijkt in de volksaard te zitten om bij de dag te leven en zich niet druk te maken over de dag van morgen en over zaken waar je toch geen invloed op hebt. Moeiten en zorgen leggen veel Malawische christenen eenvoudig bij God neer. En zegeningen, zoals Food For LiFe, schrijven ze zonder enige aarzeling aan Zijn wonderlijke leiding toe. Het project leidt dan ook altijd tot blije, gelukkige mensen die hun dankbaarheid, springend en dansend, bij Hem neerleggen. Ik heb het meermaals mogen meemaken.

Leven verbeteren

Het is ook niet niks: jarenlang in extreme honger leven, meedoen aan een ‘nieuw’ experiment in de hoop dat het verbetering brengt en dan opeens een oogst binnenhalen die aan alle voedselgebrek een einde maakt. En dat niet alleen: met de verkoop van de overgebleven maïs kunnen deelnemers hun leven enorm verbeteren. Zo is er vaak opeens geld voor school en (medische) zorg. En het allermooiste is: de kinderen leren het FFF-systeem van hun ouders en geven dat weer door aan hún kinderen, zodat het nageslacht nooit meer honger zal hoeven lijden.

Ik moet denken aan Sibongire, de oudste dochter van onze directeur Rodney B´Wana en zijn vrouw Alice. Toen wij hen drieën voor het eerst ontmoetten, was Sibongire vijf. Haar vader en moeder waren arm. Heel arm. Zij hadden letterlijk niets en sliepen op de betonnen vloer. Nu staat Sibongire op het punt om een opleiding tot apotheker te starten. Haar ouders zijn trots op haar; kijk maar eens naar de foto. Het leven van het gezin is aanzienlijk verbeterd: ze hebben elke dag te eten, een mooi huis om in te wonen en een auto. Weliswaar van 25 jaar oud, maar hij rijdt. Meestal. Tenminste, als er benzine is…

Bidden en geven

Het gezin B’Wana is een van de duizenden voorbeelden van mensen die dankzij Food For LiFe -eigenlijk dankzij de Heere- een beter leven zonder honger hebben gekregen. Wilt u, óók in 2025, blijven bidden en geven om de lange rij met redenen tot dankbaarheid nog langer te maken? Dank u wel alvast. D