De tijd dringt voor de Russische gasleveringen via Oekraïne naar Europa, die op 31 december zullen eindigen wanneer de huidige regeling afloopt. Slowakije is een van de grootste afnemers van dit gas. De Slowaakse premier dreigde het afgelopen weekend de stroomtoevoer naar Oekraïne af te sluiten als Kyiv stopt met het transporteren van Russisch gas. Oekraïne heeft elektriciteit uit Slowakije hard nodig tijdens stroomstoringen.

De Poolse regering staat klaar om als dat nodig is de binnenlandse stroomproductie te verhogen, aldus een functionaris die sprak op basis van vertrouwelijkheid. Rusland heeft de aanvallen op de energie-infrastructuur van Oekraïne opgevoerd. Dit veroorzaakt stroomstoringen in het hele land. Oekraïne is sterk afhankelijk van import, onder meer uit Slowakije.